Uşak’ın 9 aylık uyuşturucu ile mücadelede karnesi

Uşak polisinin son 9 aylık uyuşturucu suçları ile mücadele sürecinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamada, uyuşturucu suçları ile mücadelede yasaların tanıdığı yetki ve...

Uşak polisinin son 9 aylık uyuşturucu suçları ile mücadele sürecinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından yapılan açıklamada, uyuşturucu suçları ile mücadelede yasaların tanıdığı yetki ve sorumluluklar çerçevesinde tüm kurumlarıların işbirliği içerisinde kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda 2018 yılının ilk 9 aylık döneminde Narkotik suçlarından toplam 552 şüpheli yakalanırken 65’i adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında ise 16 kilo 303 gram esrar, 2 bin 639 adet ecstasy hap, bin 32 adet sentetik ecza hap, 138 gram eroin, 73 kök hint keneviri, 56 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 9 gram afyon sakızı, 8 adet captagon, 5 gram reçine esrar ele geçirildi.