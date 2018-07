Uşak’ın Barış Manço’su Ezel Tosun; “Yakında yerel sanatçıların yerini DJ’ler alacak”

Uşak’ta 21 yıldır mahalli sanatçı olarak düğün yaptığını belirten Ezel Tosun (43) mesleklerinin sorunları hakkında konuştu. Taktığı takılarla Uşak’ın Barış Manço’su olarak bilinen Tosun artık yaşatılmayan örf ve adetlerden DJ’lerle yaptıkları mücadeleye varıncaya kadar bir çok konuda verdikleri mücadeleyi anlattı.

Tosun neden bu kadar çok takı takıyorsun sorusuna, “Bu takılar rahmetli Barış Manço’dan alıntı, özenti, bir de Bölme köyünde Muhsin ağabeyim var onu örnek alıyorum. Bunları çıkardığım zaman kendimde bir eksiklik hissediyorum, mesela uyuyamıyorum, sıkıntı oluyor.” Şeklinde cevap verdi.

Eskiden yapılan düğünler ile günümüz düğünleri arasında büyük farklıklar olduğunun vurgulayan Tosun; “Şuan düğünlerde canlı performans olarak sadece yarım saat bilemediniz bir saat gösterebiliyoruz geri yanı abbuduk, zubbuduk , yapışın gidiyoruz cd’den. Bunun nedenlerine baktığınızda gençler canlı performans istemiyor hoşlarına gitmiyor, cd’den bilgisayardan çalınan sauntu istiyorlar. Dijitalleşmenin bir sonucu diyebiliriz. Ne yaparsak yapalım canlı olarak aynı parçayı beğendiremiyoruz, o parçayı cd’den istiyorlar. Sadece dağ köylerinde İslamoğlu, gedizpazarı, Çiçekdağı gibi oyunları çalıyoruz, o zaman cd yok, güzel oluyor, mesela Aşağıkaracahisar, Yurakıkaracahisar buralarda cd yok, bir düğün bitinceye kadar cd’dan çaldığmız 10 parçayı geçmez gerisi hem canlı performans o da bizi mutlu ediyor. Ana şehir merkezine indiğimiz zaman sıkıntı. O köylerde de teknoloji kullanılıyor ama oradakiler örf ve adetlerini daha bağlı.

Örf ve adetlerin en belirgin bir şekilde yaşatıldığı olaylar arasında düğünlerin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tosun ancak düğünlerin yapılış şeklinde belirgin bir şekilde eskiden kopuş olduğunu eski adetlerin birçoğundan vazgeçildiğini belirtti. Tosun; “ Mesela kendi köyümden bahsedeyim düğünlerde gece saat 11, 11 buçuk gibi yatsı namazından çıkılır davul zurnayla oğlan evinden kız evine kına giderdi, bu adet kalktı. Özellikle Kaşbelen köyünde Cumartesi günleri iki yerde cihaz kurardık, hem bayanlara hem erkeklere bu adet kalktı, şimdi karışık. Önceden seymen vardı. Seymende önde bir bayrakçı, yarenbaşı olurdu, gençleri toplarlardı, onlar önde, davul zurna eşliğinde önce sağdıçlar evlerinden alınır giydirilir, sonra aynı seymenle gelin almaya gidilirdi. Deşlemeler eşliğinde gelin çıkarırlardı ve düğün biterdi. Seymen geleneği Kaşbelen köyünde yıllardır yapılmıyor. O zaman birlik beraberlik vardı, gençler düğünlerde yemek dağıtırlardı, düğün sahibine yardımcı olurlardı ama şimdi insanlar parayla bile gelmiyorlar.”

Yerel sanatçıların yerini yavaş yavaş DJ’lerin alacağını ileri süren Tosun; “ Uşak’ta şu an 3-4 tane DJ türedi. Mesala ben ekimle beraber bir gecelik düğünü 1000-1500 lira gibi bir maliyetle yaparken, DJ iki hoparlör bir amfi bir tane cd çalar 300 liraya düğüne gidiyor. Ne yapıyor? Uşak’ta kim ünlü, kimin yeni albümü çıkmış, Ezel Tosun, alıyor benim iki parçamı atıyor bilgisayarına benim bütün albümüm var zaten onda. Yemek müziklerinde benim okuduğum halk müziklerini çalıyor. Geçende canlı şahit oldum. Şekerevlerine arkadaşımın yanına gittim, orada düğün var, DJ iki hoparlör koymuş benim müzikleri çalıyor, sanki düğünde ben varım.”

Kendisinin 19 yıldır maliyeye müzisyen olarak kayıtlı olduğunu vurgulayan Tosun araştırıldığında Uşak’ta maliyeye kayıtlı 5 müzisyen çıkmayacağını iddia etti. Tosun ; “ Bu şekilde giderse maliye kaydığımı ben de sildireceğim, çünkü araştıran yok, ilgilenen yok. Bundan 4 sene önce gittim şikayet ettim, birebir isimleri verdim ve bu ismini verdiklerim kişileri de aradım dedim sizin isminizi maliyeye verdim, bana düşman oldular. Adamın maliye derdi yok, Bağkur derdi yok, muhasebeci derdi yok, akşama kadar gidiyor inşaatta çalışıyor ve Uşak’ta şu an 4-5 tane öğretmen var, müzik öğretmeni bunlar düğüne gidiyorlar piyasayı düşürüyorlar. Bu sefer ne oluyor? Ben maliyeye borcumu ödeyemiyorum, 6-7 yıldır Bağkur’umu ödeyemiyorum. Bunun suçlusu ben miyim? Hayır, takip etmeyenler. Şikayet ediyorumBir defasında bir maliye müdürü vardı 5-6 sene önce, dedim ki bir öğretmen var ismini söyledim ekstra olarak düğün yaptığını belirttim, o müdür bana şunları söyledi; “ Ya onun senede gittiği 3 düğün, benim arkadaşım o’ bu mudur? Bizimde mi maliyede bir arkadaşımız olsun? O zaman bende vergi vermeyeyim gelsinler her düğünde bana ceza yazsınlar. Şu an gidin maliyeye en az 5 bin lira borcum vardır. Senede bin lirasını ödüyoruz geri kalanını yapılandırıyoruz bekliyor, ödeyemiyoruz”