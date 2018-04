Uşak’ın modern ve teknolojik yeni üst geçitlerine çirkin saldırı

Uşak Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve yaya güvenliğini ön planda tutarak ulaşımda kolaylık sağlayan yürüyen merdivenli, asansörlü yeni üst geçitlere akşam saatlerinde çirkin bir saldırı yapıldı. Geçidin çeşitli noktalarına sprey boyalarla uygunsuz yazılar yazılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Uşak’ta ulaşımı rahatlatmak ve güvenli hale getirmek adına kısa sürede yapılan üç battı çıktı ile kesintisiz trafik akışı sağlandı. Araçların kesintisiz seyri nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşısıysa Uşak Belediyesi çalışmalarını hızla tamamladığı modern geçitlerle yaya kazası riskini ortadan kaldırıldı. Uşaklı Şehitlerin adlarının yaşatılması planlanan ve DNA sarmalı yapısıyla Türkiye’de eşine rastlanmayan üst geçitler yürüyen merdivenlerinin açılmasıyla tam anlamıyla faaliyete girmiş oldu. Ancak son kontrolleri sağlamak amacıyla sabah saatlerinde geçide gelen ekipler çirkin görüntülerle karşılaştı. Sprey boyalarla geçidin çeşitli noktalarına hakaret içerikli yazıldığın bulunduğunu fark eden ekipler durumu yetkililere bildirdi. Çirkin bir görüntüye bürünmüş olan modern üst geçitler Belediye ekiplerince yürütülen yoğun çalışmayla kısa sürede temizlenerek eski haline getirildi.

Üst geçitlere yapılan saldırıyı gören ve cep telefonu ile fotoğraflayan duyarlı bir vatandaş, İsmetpaşa Caddesinde yaşları 13 ila 15 arası olan failleri görünce görevli zabıtaya durumu bildirdi. Belediye çalışanları ile beraber yakalanan failler polise teslim edildi ve haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu üst geçitlerin DNA sarmalı yapısıyla Türkiye’de örnek gösterildiğini belirterek Uşak için önemli bir değer olduğunu kaydetti. Yeni üst geçitlerin vatandaşların beğenisini kazandığını, karşıdan karşıya geçmeyi yürüyen merdivenleri ve asansörleriyle herkes için kolay bir forma soktuğunu aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Dayıoğlu, “Ancak yapılan bu çalışma bazı kişilerce saldırıya uğradı. Diğer illerden de bu üst geçitlerimizi görmek isteyen, ziyaret etmek isteyen belediyelerimiz var. Gerçekten baktığımız zaman modern bir yapı karşımızda duruyor. Bugün itibariyle yürüyen merdivenleri vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Çevre düzenlemesiyle birlikte faal durumda çalışıyor. Bugün sabah kontrol esnasında gördüğümüz tablo bizi gerçekten rahatsız etti. Böyle modern, Türkiye’de örnek gösterilen bir üst geçidin boya ile çirkin bir saldırıya uğraması bizi ve emeği olanları üzmüştür. Bunları şiddetle kınıyoruz. Gerekli suç duyurusunda bulunduk ve takipçisi olacağız. Güzel üst geçidimizin halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yakında törenle açılışımızı gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlarsa yapılan çirkin saldırıyı kınayarak Belediye tarafından yapılan çalışmaları takdir etti. Üst geçidi kullanan ve yazıları gören Fatih Akkaya, “Kim yaparsa yapsın yapılan her hizmet güzeldir. Vatandaş için, halk için yapılan her şey, insana yapılan yatırım her hizmet güzeldir. Dolayısıyla bu durumu ancak Vandallık olarak tanımlayabiliriz. Daha yeni açılan bir yapıya bunların yapılması yazıktır, günahtır. Emeği geçenlere ve kullanan herkese karşı bir saygısızlıktır” açıklamasında bulundu.

Bu durumun bir izahının olmadığını belirterek saldırganları kınayan Mehmet Tüfekçi ise, “Uşak’ımıza yapılan bu üst geçit belki Avrupa’da bile yok. Avrupa görmüş bir insanım ve hakikaten nüfusa oranla Uşak’ta çok büyük hizmetler yapılıyor. Bu büyük yatırımları nedeniyle Belediye Başkanı Nurullah Cahan’a teşekkür ediyoruz. Çirkin saldırıyı kınıyoruz” diye konuştu.

Ayten Arslanalp de, bu güzel topraklar için şehitlerin verildiğini ifade ederek, yapılanın memlekete, insanlara ve en önemlisi can veren şehitlere saygısızlık olduğunu belirterek tepkisini dile getirdi.

Belediyenin yaptığı hizmetleri bizler bir nimet olarak değerlendiren vatandaşlardan Naci Günay, vatandaş olarak saldırıyı kınadıklarını söyledi.