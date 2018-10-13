UŞAK:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 21:43

Uşak’ın Saklı Türküleri Müzik Projesinde seslendirildi

Uşak’ın yerel sanatçısı Mehmet Karadedeli Uşak’ın çeşitli yörelerinden derlediği ve TRT repertuvarına girmiş Uşak türkülerini Müzik projesi kapsamında yeni açılan Uşak Müzesinde seslendirdi.Karadedeli “Bugün saklı kalmış türküleri...

Uşak'ın Saklı Türküleri Müzik Projesinde seslendirildi
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Uşak’ın yerel sanatçısı Mehmet Karadedeli Uşak’ın çeşitli yörelerinden derlediği ve TRT repertuvarına girmiş Uşak türkülerini Müzik projesi kapsamında yeni açılan Uşak Müzesinde seslendirdi.

Karadedeli “Bugün saklı kalmış türküleri ,TRT repertuvarına yeni girmiş Uşak türkülerini seslendireceğiz. Müzede Müzik adı altında hem yeni açılan müzemizi tanıtmak hem Uşak’ın değerlerini hakla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine öğretim görevlisi olan Onur Altıntuğ proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “ Müzede Müzik projemize Mehmet Hocam katıldı sağ olsun. Projemizin amacı akustik formatta herhangi bir teknik cihaz kullanmadan doğal ses ortamında dinleyicilerimize müzik icrasında bulunmak. Uşak’ta böyle küçük formatlı bir salonumuz yoktu, müze müdürlüğü de bize kapıların açtı. Biz de 13 Eylül’den itibaren Perşembe günleri başladık. Malum mesai saatleri sıkıntısından dolayı pek katılım sağlanamadı bir de duyuru işlerini tam olarak icra edemedik. O sebeple hafta sonuna aldık. Kent Sazendeleri serisini tamamladık şimdi de Mehmet Karadedeli hocam ile Kent Ozanları serimizi başlattık. Mahalli sanatçılarımız halk sanatçılarımızı halk ile buluşturmaya çalışacağız. Her hafta Cumartesi günü devam edecek. Yaklaşık 4 program kent ozanları ondan sonra 4 hafta kent orkestrası diye bir proje daha başlayacak böyle devam etmeyi düşünüyoruz. Tüm Uşaklıları davet ediyoruz" diye konuştu.
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