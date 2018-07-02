Uşaklı gurbetçi aile kaza geçirdi: 4 ölü, 3 yaralı

Almanya’nın Osnabrück kentinden yola çıkarak Türkiye gelmek isteyen Uşaklı gurbetçi aile Bulgaristan’da trafik kazası geçirdi. Gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Almanya’nın Osnabrück kentinden Türkiye’ye gelmek için OS C 3995 plakalı otomobilleriyle yola çıkan Cemal Karacan’ın ailesi ve Gümüş ailesi Bulgaristan’ın Filibe şehri yakınlarında trafik kazası geçirdi. Bulgar Polis kaynakları, gurbetçi ailenin kullandığı aracın Bulgar plakalı bir kamyonete arkadan çarptığını belirtirken kazada otomobilde bulunan Gümüş ailesinden 4 kişi hayatını kaybetti. Cemal Karacan ve eşi Rukiye Karacan kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken kızları Belinay’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyüne getirileceği öğrenildi.