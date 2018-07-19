Uşak’ta 2018 yılı 3. Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Uşak Valisi Salim Demir Başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı salonunda gerçekleştirilen kurulda yatırım izleme raporları değerlendirildi.

Uşak Valiliğine gönderilen yatırım izleme raporlarına göre, 2018 yılı 2.dönem (Haziran Sonu) itibariyle;

İl yatırımcı kuruluşların (İl özel İdaresi dâhil) 286, İl ve İlçe Belediyelerin ise 81 adet olmak üzere, toplam 367 proje uygulanmak üzere programlarında yer aldı.

Yatırımcı kuruluşların toplam proje tutarı 1 milyar 514 milyon 019 bin TL, önceki yıllar harcaması 511 milyon 465 bin TL, 2018 yılı ödeneği 364 milyon 845 bin TL oldu.

Belediyelerin toplam proje tutarı ise 149 milyon 305 bin TL, önceki yıllar harcaması 4 milyon 725 bin TL, 2018 yılı ödeneği 383 milyon 723 bin TL .

2018 yılı 2. dönem sonu itibariyle, il genelinde yatırımlara, yatırımcı kuruluşlarca 164 milyon 012 bin TL, belediyelerce 67 milyon 193 bin TL olmak üzere toplamda 231 milyon 205 bin TL tutarında harcama gerçekleştirildi.

Yatırımcı kuruluşlarımızın yürüttükleri projeler toplamında % 44 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık % 58 fiziki gerçekleşme, belediyelerin yürüttükleri projeler toplamında ise % 17 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık % 33 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca yürütülen 286 projeden 42’si tamamlanmış, 168’i devam ediyor, ihale aşamasında 65 adet ve 11 adet de başlanamayan proje mevcut.

Belediyelerce yürütülen 81 projeden 23’ü tamamlanmış, 41’i devam ediyor, 6’sı ihale aşamasında ve 11 adet de başlanamayan proje mevcut.

Koordinasyon toplantısının açılış konuşmasını yapan Uşak Valisi Salim Demir sayısal bilgileri verdikten sonar yılın ortasında olunması hasebiyle bitme aşamasına gelen projelerin sayısının fazla olmadığına değindi. İl genelinde büyük projeler olduğuna dikkat çeken Vali Demir; “ Bunlar hepinizin malumu yıllara sari projeler. En önemlileri Ankara- İzmir yüksek hızlı trenimiz, Ankara- İzmir otoban projemiz ve Uşak çevreyolu projesi. Bunların fiziki gerçekleşmeleri daha tamamlanması birkaç yıl alacağı için daha düşük rakamlarda gözüküyor. Yoksa yıllara ayrılmış olan kalemlerdeki gerçekleşmeler ileri düzeyde seyretmekte.” Dedi.

Ülkenin dönem itibariyle farklı bir sürece girdiğini hatırlatan Vali Demir; “ Tükiye 24 Haziran seçimleriyle yönetim sisteminde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla belirlediğimiz bir sisteme geçti, yeni bir yönetim şekline geçti. Dolayısıyla bu sistemde il müdürlüklerimizin ve bölge müdürlüklerimizin revizyonları gerçekleşecek. Bundan sonra bakanlık sayımız 16’ya indi. Şu anda 16 mevcut bakanlığımız yeniden yapılanmasını suratla tamamlayıp illerdeki ve bölgelerdeki teşkilatlanmalar ona göre tamamlanacak. Dolayısıyla yeni sistem hem güçlü meclis hem güçlü hükümet hem de güçlü Türkiye’yi sağlamak için vücuda getirmek için üretilmiş bir sistem olduğu için biz taşra birimleri olarak da merkezi yönetimin eli kolu ayağı olan taşradaki birimleri olarak bizim de buna en kısa zamanda uyum sağlayarak bu hızı yakalamamız gerekiyor. Çünkü önümüzde çok ciddi bir süreç var. 2023,2053,2071 hedeflerimiz var. Dolayısıyla yapmamız gereken bu hızlı gelişmeyi biz de Uşak olarak en üst seviyede sağlamakla hükümlüyüz. Onun için ben hem koordinasyon kurulumuzun hem de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum ve yatırımcı kuruluşlarımızın ana kalemleri itibariyle tam dönem ortasında olduğumuz için biraz daha ayrıntılı bilgi vermekte fayda var ancak bu kurulun esas fonksiyonu olan koordinasyonu gerektiren konuları katılımcıların özellikle vurgulamasını istiyorum katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.