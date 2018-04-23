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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:04

Uşak’ta ’Aile içi iletişimsizlik’ konulu sosyal sorumluluk kampanyası gerçekleşti

Uşak Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk kampanyaları kapsamında “Aile içi iletişimsizlik” konulu bir takım etkinlik gerçekleştirdi.Proje ile ilgili ilk önce seminer ve kısa film gösterimi gerçekleşti. Ardından Aile Danışmanı...

Uşak'ta 'Aile içi iletişimsizlik' konulu sosyal sorumluluk kampanyası gerçekleşti
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Uşak Üniversitesi öğrencileri sosyal sorumluluk kampanyaları kapsamında “Aile içi iletişimsizlik” konulu bir takım etkinlik gerçekleştirdi.

Proje ile ilgili ilk önce seminer ve kısa film gösterimi gerçekleşti. Ardından Aile Danışmanı Elanur Akçay proje kapsamında öğrencilerin ailelere iletmek üzere mektup yazmalarını istedi. Mektupta aileleriyle olan iletişimlerini arttırmak amacıyla, kırgınlıklarını, kızgınlıklarını, sevgilerini paylaşmak amacıyla “Sevginin Gücü” adlı ikinci etkinliği düzenledi.

Öğrenciler kampanyanın üçüncü adımında Balon Etkinliği düzenlediler. Bu etkinlikte öğrencilerin ailelerinden gelen geri bildirimlere göre mutluluk ya da mutsuzluklarını simgelemek amaçlı dağıttıkları balonların üstüne sticker yapıştırdı.

Uşak üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4. sınıf öğrencileri Birsen Gamze Özbursalı ve Nurullah Namaz bu projeyi sosyal sorumluluk kampanyaları çerçevesinde yürüttü.
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