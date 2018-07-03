UŞAK:
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03 Temmuz 2018 Salı 23:03

Uşak’ta Altındağ Camii’nin temeli atıldı

Uşak’ta yapılacak olan Altındağ Camii’nin temeli dualarla atıldı.AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir’in katılımıyla gerçekleşen temel atma töreni, Kur’an-ı...

Uşak'ta Altındağ Camii'nin temeli atıldı
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Uşak’ta yapılacak olan Altındağ Camii’nin temeli dualarla atıldı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir’in katılımıyla gerçekleşen temel atma töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılışta konuşan Başkan Cahan, açılışı yapılan caminin kazasız belasız bitirilmesini temenni etti. Caminin yaklaşık 2-3 yıllık bir serüveninin olduğunu söyleyen Cahan, "En sonunda temelini atmak nasip oldu. İnşallah içinde ibadet etmek de hepimize nasip olur. Vesile olanlara, hayır hasenat sahiplerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem mahallemiz hem şehrimiz sosyal alanlarıyla, camileriyle, parklarıyla gelişiyor güzelleşiyor ve güzelleşmeye devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de hayırlı bir işte vatandaşla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İslam dininin ibadethanelere verdiği önemi hatırlatan Güneş, "Uşak Mehmet Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesinin uygulama camisi olması dolayısıyla bu cami daha da önemli. Yapımında emeği geçen, katkıda bulunan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. İnşallah camimiz kazasız belasız en kısa sürede tamamlanır ve buradan Türkiye’yi yönetecek, ülkesine, milletine, vatanına hizmet edecek hayırlı evlatlar yetiştirilmesini Allah nasip etsin diyorum. Tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından tekbirler eşliğinde kurban kesilerek, Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir tarafından dua okundu. Altındağ Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adnan Sazlı, 380 metrekare alana yapılacak camiyi bir yıl içinde bitirmeyi ve 2019 yılı Ramazan ayında burada namaz kılmayı hedeflediklerini söyledi.
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