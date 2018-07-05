UŞAK:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:57

Uşak’ta aranan 113 şahıs yakalandı

Uşak’ta Haziran ayı içerisinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda hakkında arama kararı olan 113 şahıs yakalandı.Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş...

Uşak'ta aranan 113 şahıs yakalandı
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Uşak’ta Haziran ayı içerisinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda hakkında arama kararı olan 113 şahıs yakalandı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için 1 Haziran- 29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan; 113 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 38’i çıkartıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Tutuklanan şahıslar arasında 1 yıla kadar hapis cezası bulunan 15 şahıs, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 16 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 5 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şahıs bulunuyor.
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