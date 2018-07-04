UŞAK:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 00:35

Uşak’ta çocuk istismarına tepki

Uşaklı bir grup vatandaş son günlerde medyaya sıklıkla yansıyan küçük yaşta çocukların kaçırılması taciz edilmesi ve öldürülmesi olaylarına tepkilerini dile getirdi. Hiçbir kurum ve kuruluş adına konuşmadıklarını söyleyen vatandaşlar...

Uşak'ta çocuk istismarına tepki
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Uşaklı bir grup vatandaş son günlerde medyaya sıklıkla yansıyan küçük yaşta çocukların kaçırılması taciz edilmesi ve öldürülmesi olaylarına tepkilerini dile getirdi. Hiçbir kurum ve kuruluş adına konuşmadıklarını söyleyen vatandaşlar bu suçu işleyenlerin idamla cezalandırılmasını istedi.

Hiçbir dernek veya siyasi kuruluş adına konuşmadığını sadece duyarlı ve vicdan sahibi bir anne olduğunu ileri süren Nazmiye İnci son günlerde sık sık görülen çocuk istismarları ve çocuk tecavüzlerini protesto etmek için böyle bir eylem seçtiğini söyledi. İnci; " Bugün onlaraysa yarın bana buradaki insanların hepsi benim arkadaşlarım, dostlarım hiçbir menfaatimiz, çıkarımız yok. Biz çocuk bedenlerine dokunan kirli eller için buradayız. Herkesten duyarlılık bekliyorum. Benim başıma gelmez diye kayıtsız kalınsın istemiyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum çocuk istismarına, çocuk tecavüzüne, bu vahşete dur demesini istiyorum, idam istiyorum. Bir anneyim bir kız çocuğum var güvenli bir şekilde parklara gönderebilmek istiyorum. Çocuğum sokaklarda dolaşabilsin, oynayabilsin." dedi.

Protesto eylemine katılan Ayni Demir(63) ben bunların cezalandırılmasını istiyorum. Bunları gördükçe psikolojim bozuluyor, bizim de çocuklarımız var, torunlarımız var. Bunları iyice cezalandırsınlar idam istiyoruz. Sadece kadın ve çocuklara tecavüz edenlere idam istiyoruz."

15 Temmuz Şehitler Meydanında bir araya gelen kadınlara destek veren erkekler de vardı. Bunlardan biri olan Devran Karaduman işini bırakıp çocuğuyla beraber gelerek bu tepkiye destek vermek isteğini söyledi. Karaduman; " Bugün başkasının başınaysa yarım bize gelebilir. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. İdamı sonuna kadar destekliyorum." şeklinde konuştu.

Aslen Diyarbakırlı olan Kamuran İstemi arkadaşlarına destek olmak için geldiğini 2 kız 2 oğlu olduğunu ve çocuklarını dışarıya gönül rahatlığıyla bırakamadıklarını dile getirdi. İstemi konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "İstismar olaylarından dolayı tutuklanıp içeriye atılan insanların bizim verdiğimiz vergilerle tosun gibi beslenmesini orada yaşatılmasını istemiyoruz. Bir an önce idam kararının kanunlaşarak yasallaşmasını istiyoruz. Devletimizden büyüklerimizden idam istiyoruz."
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