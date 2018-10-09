Uşak’ta define avcısına şok baskın

Uşak polisi, kaçak kazı ile elde edilen yüklü miktarda tarihi eseri ele geçirdi.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak genelinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir devam eden...

Uşak polisi, kaçak kazı ile elde edilen yüklü miktarda tarihi eseri ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Uşak genelinde tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir süredir devam eden teknik takip sonucu yapılan bir operasyonda yüklü miktarda kaçak kazılarla elde edilen tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan operasyonda, il merkezinde bulunan bir şahsın yüklü miktarda tarihi eser ve tarihi eser aramasında kullanılan dedektör bulundurduğu, bu eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi.

Adli mercilerden alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 205 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 31 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet tarihi eser aramada kullanılan metal dedektör bulunarak el konuldı.

Konu ile ilgili olarak Uşak Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, eserlerin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olduğu tespit edilerek, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.