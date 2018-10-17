UŞAK:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:05

Uşak’ta FETÖ’nün gaybubet evlerine operasyon; 10 gözaltı

Uşak’ta KOM şubenin FETÖ/PDY terör örgütünün Gaybubet evlerine yaptığı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahısların deşifre edilmesine, eylemlerinin sonlandırılmasına,...

Uşak'ta FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon; 10 gözaltı
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Uşak’ta KOM şubenin FETÖ/PDY terör örgütünün Gaybubet evlerine yaptığı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu şahısların deşifre edilmesine, eylemlerinin sonlandırılmasına, Gaybubet evleriyle ilgili gizli yapılanmanın çökertilmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonel çalışma sonucunda; 5’i Uşak, 2’si Ankara, 2’si Amasya ve 1’i Konya illerinden olmak üzere toplam 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 6 bayan, 4 erkek toplam 10 şüpheli yakalanarak Uşak’a getirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve bin 300 dolar ele geçirilirken, şahıslarla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.
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