Uşak’ta “Halk Sağlığı Sokağı” etkinliği

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların verilen sağlık hizmetlerinden daha çok haberdar olabilmeleri ve bu anlamda farkındalığı artırmak adını Tiritoğlu parkında “Halk Sağlığı Sokağı” etkinliği düzenledi.

Uşak Valisi Salim Demir’in katılımıyla gerçekleşen program açılışında konuşan Uşak İl Sağlık Müdürü Dr. Sedat Kavas sağlıkta bir dönüşüm yaşandığını ve vatandaşlar için pozitif, başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Sağlık tesislerin verilen hizmetlerin farkındalığını artırmak için “Halk Sağlığı Sokağı” şeklinde bir faaliyet planladıklarına değinen Dr.Kavas; “ Bu faaliyetimizde toplum ruh sağlığı merkezimiz, diyabet okulumuz ve diğer 112 ekibimizin yaşama yol ver faaliyetleriyle ilgili personelimiz tarafından vatandaşlara kısa bilgilendirmeler yapılacak. Bu etkinliğimize teşrifte bulunan Sayın Valimize ve Hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Salim Demir de açılışta yaptığı konuşmada ; “Şu anda içinde bulunduğumuz bu sokakta Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığının bir kısmı 10-15 yıldır bir kısmı daha kısa süredir verilmekte olan hizmetlerinin farkındalık oluşturmak için burada toplu olarak sunuyoruz. Bu konuda başta sağlık İl Müdürümüz olmak üzere burada bulunan bulunmayan tüm sağlık çalışanlarımıza, sağlık ekibimize de hem Uşak Valisi olarak şahsım adına hem de Uşaklılar adına çok çok teşekkür ediyorum. İlimizde önemli güzel sağlık hizmetleri sunuluyor şu an ilimiz 365 bin nüfusa sahip olmakla beraber afili uygulamasıyla üniversiteyle beraber tıp fakültesi hizmetinin de verildiği bir il konumunda dolayısıyla Uşak’ta uzun süre yaşayanların bile çok farkında olmadıkları bilmedikleri, yararlanmadıkları birçok sağlık hizmetini burada toplu olarak tanıtmış olacağız ve istiyoruz ki bundan sonra tüm Uşaklılar bu hizmetlerden daha kapsamlı bir şekilde yararlansınlar çünkü devletin sunduğu hizmetlerin en önemlilerinden iki tanesi sağlık ve eğitimdir. Ben her zaman bunu ifade ederim burada da yeri gelmişten söylemekte yarar görüyorum, sağlık ve eğitim olmazsa olmaz iki temel hizmet sektörüdür ve birbiriyle kaynaşmış ve birbirini destekleyen sektörlerdir. Bir toplumda eğer bireyleri eğitimli yaparsanız onları sağlıklı yapmanız da kolaylaşır. Eğer bir toplumda bireylerin çoğunluğu sağlıklıysa o zaman o toplumda insanların eğitim seviyesini de yükseltmemiz kolaylaşmış olur. Dolayısıyla biz devletimizin bu güzel imkanlarıyla. Tüm bireylerimizin 81 milyon insanımızın sağlıklı ve eğitimli olmasını diliyorum. Bu konuda başta müdürümüz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmanın da hayırlı sonuçlara, olumlu bir algı ve farkındalık oluşturmasına vesile olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından stantları gezen Vali Demir ve Eşi Nezahat Demir buralarda çocuklara balon ve şapka hediye etti.