Uşak’ta ilk defa esnaf odaları arası futbol turnuvası düzenlenecek

Uşak Esnaf Odaları Başkanı Atalay Savaş, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Uşak’ta odalar arası futbol turnuvası düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye genelinde her yıl yasayla düzenlemiş bir ahilik haftası etkinleri uygulandığını belirten Savaş buna zenginlik katma, odaları bir araya getirme, kaynaştırma adına böyle bir etkinliği yapmaya karar verdiklerini söyledi. Savaş; “Bildiğiniz gibi Uşak’ta Ahilik haftası etkinlikleri prosedür gereği belediyenin önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanına eşliğinde yürünür. Orada protokol konuşmaları gerçekleştirilir, Sayın Valimizi, Sayın Belediye Başkanımızı ziyaret, Ahiye kaftan giydirilmesi ve bitti. Biz buna biraz zenginlik katalım dedik. Bildiğiniz gibi sportif faaliyetler insanları kaynaştırır, bir araya getirir. Ne yapılabiliriz diye düşündük biliyorsunuz biz yeni seçildik ve hazırlık yapmak için fazla bir zamanımız yoktu. Kazalarla beraber biz 27 odayız, bazı odaların üyeleri sporla pek işli dışlı değil biz yine de odalarımıza yazı yazdık, Spor İl Müdürümüz ile de görüştük, Sayın Valimize de ileteceğiz çünkü spontane gelişti. İnsanları bir araya getirelim ve kaynaştıralım istedik. Bu düşünce doğrultusunda 16 odamız geri dönüş yaptı ve turnuvaya katılmak istediklerini söylediler. Turnuva halı saha turnuvası şeklinde olacak. Belediyemiz de sağ olsun bize yerleri gösterdiler, Huzurpark’taki halı sahayı bize tahsis edecekler. Spor İl Müdürümüz de bunun fikstürünü ve programının hazırlanması noktasında bize yardımcı olacak. Dolayısıyla insanları kaynaştırma, esnafımızı kaynaştırmak adına böyle bir turnuvayı düzenledik. İnşallah bundan sonrası daha farklı olur, böyle bir başlangıç yaptık. Uşak’ta ilk defa böyle bir organizasyon düzenleniyor, çok güzel olacak diye düşünüyorum” dedi.

Savaş, düzenlemek istedikleri turnuva hakkına şu bilgileri verdi; “Ahilik Haftası Eylül’ün 17’si ile 23’arasında önümüzde biraz süre var. Biz zaten bunu akşam saatlerinde yapmayı düşünüyoruz. Bu süre içerisinde fikstürü ahilik haftasından bir hafta öncesine bitirecekmiş gibi hazırlayacağız. İlk üçe giren odalarımıza çeşitli ödüllerimiz olacak ki insanlar biraz daha ciddiyet kazansın. Sayın valimiz ile bu ayın 25’inde Ahilik haftasıyla ilgili toplantımız var, orada programa alınmadı ama böyle bir şeyi de düşündüğümüzü söyleyeceğiz. Ahilik haftası kapsamında yapacağız ama Ahilik haftası programına aldıramayabiliriz çünkü programlar önceden hazırlanıyor. Zaten oradan bizim yapacağımız şey ödül töreni, insanları oraya toparlayabilmek. Talep gördükten sonra bunu her yıl yapmayı düşünüyoruz. Zaten odalarımıza daha önceden sorduk hangi branşlarda yapalım diye. İlk önce voleybol veya basketbol diye düşündük ve odalarımızın görüşlerine baş vurduk iki odamızdan sadece voleybol geldi ama o iki oda da futbolu da işaretlemişler. Dolayısıyla çoğunluğumuz bu yıl futbol dedi. Masa tenisi de olabilir, basket de olabilir, voleybol da olabilir. Artık üyelerimizden gelen talebe göre şekillendireceğiz çünkü spor hem insanı sağlıklı yapıyor hem de kaynaştırıyor bu düşünceyle etkinliklerimiz devam ettirmeyi planlıyoruz“

Esnaf odaları başkanları toplantısında da turnuvaların Türkiye geneline yayılması için teklif sunacağını belirten Savaş; “ İlimizde bir ilki yapıyoruz sonrasında bölgesel düşünülebilir, diğer odaların buna bakış açısı nasıl olur tabi bunu öğrenmek lazım. Türkiye genelinde neden olmasın? Türkiye’deki odaları, insanları da birbiriyle kaynaştırmış oluruz. Spor her zaman insanları kaynaştırır, bir araya getirir diye düşünüyoruz. Bu bir başlangıç , tabi duyulacaktır bu diğer illere de inşallah örnek oluruz. Daha öncesinde böyle bir şey olduğunu hiç duymadım. Bu yılı geçirdikten sonra önümüzdeki yıla daha programlı bir şeklide hazırlanmak istiyoruz. Değişik spor dallarında bunu yapabiliriz önemli olan katılımı ve birlikteliği sağlamak asıl amacımız bu” İfadelerin kullandı.