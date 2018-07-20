UŞAK:
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20 Temmuz 2018 Cuma 13:00

Uşak’ta kalpazanlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı

Uşak polisi, aralarında sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tanıtma kartı bulunduran şüpheli ile birlikte piyasaya sahte para sürmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şehit...

Uşak'ta kalpazanlık şüphelisi 6 şahıs yakalandı
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Uşak polisi, aralarında sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tanıtma kartı bulunduran şüpheli ile birlikte piyasaya sahte para sürmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şehit dışından temin ettikleri sahte paraları Uşak’ta piyasaya sürmek isteyen iki şahsın ve bu şahısların parada sahtecilik olayını meslek haline getirdikleri tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

İlgili mahkemeden alınan kararla yapılan projeli çalışmada, belirtilen 2 şahıs ve bunlarla bağlantılı olan 4 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; biri adına düzenlenmiş sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tanıtma kartı, 5 bin 800 TL sahte banknot, 8 adet dijital materyal, 32 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı gaz tabancası, 4 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet başka bir şahsa ait sürücü belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
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