Uşak’ta minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Uşak’ta meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşamüzerine doğru Banaz ilçesine bağlı Ahat köyünde meydana geldi. Mehmet D. (53) idaresindeki 64 Y 2079 plakalı minibüs Ahat Köyü’nden Banaz istikametine seyir halinde iken köy çıkışında yolun karşısına kontrolsüz bir şekilde geçmeye çalıştığı iddia edilen Hüseyin Şafak (4) isimli çocuk minibüsün altında kaldı. 4 yaşındaki Hüseyin ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik Hüseyin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü Mehmet D. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.