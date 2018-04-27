Uşak’ta özel gereksinimli çocuklar için etkinlik düzenlendi

Uşak Üniversitesi öğrencileri, sosyal sorumluluk kampanyaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar için “Bu sahada engel yok” adlı bir takım etkinlik düzenledi.Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık...

Uşak Üniversitesi öğrencileri, sosyal sorumluluk kampanyaları kapsamında özel gereksinimli çocuklar için “Bu sahada engel yok” adlı bir takım etkinlik düzenledi.

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 4.sınıf öğrencileri Sosyal Sorumluluk Kampanyaları kapsamında Özel Gereksinimli(engelli) çocuklar için “Bu sahada engel yok” adlı bir takım etkinlik düzenlediler.

Projeni yürüten Uşak Üniversitesi Öğrencileri Ferdi Bayoğlu ve Gaye Demir "Projenin amacının özel gereksinimli(engelli) bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif rol oynamasını sağlayarak toplum içerisinde farkındalık oluşturup, bilinçlendirmek ve özel gereksinimli öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek" olduğunu dile getirdiler.

Bu projenin kapsamında ilk adım olarak 18.03.2018 tarihinde Uşak 1 Eylül Stadyumu’nda özel gereksinimli öğrencilerin futbolcularla birlikte seremoniye çıkmalarıyla gerçekleşti. Özel gereksinimli öğrencilerin velileri de etkinlikte bulundular. 18 Mart Çanakkale Zaferi için saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu. Ardından özel gereksinimli öğrenciler ve velileri UTAŞ Uşak spor - Tepecik spor müsabakasını izlediler.

28 Mart 2018 tarihinde öğrenciler antrenmana katılmak için UTAŞ Uşak spor tarafından temin edilen ulaşım aracıyla Vala Gedik Özel Eğitim Ortaokulu’ndan öğrenciler aldılar ve Uşak 1 Eylül Stadyumu’na getirdiler yanlarında refakatçi öğretmenler de bulundu.

11 Nisan 2018 tarihinde ise öğrencilere temel düzeyde futbol eğitimi verdiler ve UTAŞ Uşak spor’un teknik ekibi de gerekli hususlarda yardımda bulundular.

18 Nisan2018 tarihinde öğrenciler tekrar antrenmana dahil oldular ve temel düzeydeki eğitimin etkisi ölçümlemeyi amaçladılar.

25 Nisan 2018 tarihinde ise son etkinlik olan UTAŞ Uşak spor’un futbolcu ve teknik ekibiyle Vala Gedik Özel Eğitim Ortaokulu’nu ziyaret edip, UTAŞ Uşak spor onaylı Katılım Belgesi ve öğrenciler için kupa takdim edilmesiyle etkinlik tamamlandı.