Uşak’ta silahlı saldırı: 1 ölü

Uşak’ta meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay Uşak merkeze bağlı Çamyuva köyünde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köyde bulunan iki grup arasında önceye dayanan bir husumet sonucu yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarla iki grup bir birlerine ateş etmeye başladı. Çıkan çatışmada Hasan Arslan (28) isimli şahıs vurularak ağır yaralanırken karşı grup olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan ve Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Hasan Arslan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Köy meydanında jandarma geniş güvenlik önlemleri alınırken bir süre köye giriş çıkışlar kontrollü sağlandı. Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırma sonucunda 5 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.