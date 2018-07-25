UŞAK:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 08:58

Uşak’ta silahlı saldırı

Uşak’ta elektrikli motosiklet ile evine giden vatandaş, bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.Olay, dün gece Uşak’ın Banaz ilçesinde İslam mahallesi, mezarlık yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası...

Uşak'ta silahlı saldırı
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Uşak’ta elektrikli motosiklet ile evine giden vatandaş, bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Olay, dün gece Uşak’ın Banaz ilçesinde İslam mahallesi, mezarlık yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat ustası olduğu öğrenilen İbrahim Arısoy (57) gece geç saate elektrikli motosiklet ile evine giderken bir otomobilden kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu vuruldu. Ağır yaralanan Arısoy olay yerine gelen ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından durumu kritik olan Arısoy Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Saldırıda ensesinden giren kurşunun boynuna saplandığı öğrenilen Arısoy’un yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği bilgisine ulaşıldı.

Olay sonrası Banaz polisi saldırıyı gerçekleştiren fail veya faillerin yakalanması için ilçede geniş çaplı operasyon başlattığı öğrenildi.
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