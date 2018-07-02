UŞAK:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 02:18

Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen tek taraflı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak - Banaz karayolunun Çarıkköy mevkiinde meydana geldi. Ömer T. İdaresindeki 64 AP 979 plakalı otomobil direksiyon...

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Uşak’ta meydana gelen tek taraflı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak - Banaz karayolunun Çarıkköy mevkiinde meydana geldi. Ömer T. İdaresindeki 64 AP 979 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolmasının sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü Ömer T.’nin işyerinden arkadaşı olan ve araçta yolcu olarak bulunan A.G.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ömer T. İse yaralı olarak Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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