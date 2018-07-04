UŞAK:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:08

Uşak’ta trafik kazası;1 ölü, 2 yaralı

Uşak’ta meydana gelen tek taraflı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza Uşak’ın Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Vali Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alaşehir istikametine seyir halinde olan Muammer Özdemir idaresindeki...

Uşak'ta trafik kazası;1 ölü, 2 yaralı
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Uşak’ta meydana gelen tek taraflı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Uşak’ın Eşme ilçesi İstasyon Mahallesi Vali Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alaşehir istikametine seyir halinde olan Muammer Özdemir idaresindeki 9U40507 yabancı plakalı araç direksiyon kontrolunü kaybederek takla atıp bir evin bahçesine düştü. Kazada Muammer Özdemir ( 52 ) olay yerine gelen ambulansla Eşme Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç içerisinde bulunan Murat Aydınalp ağır yaralı, Yılmaz Sayar’ın ise herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Ağır yaralı Murat Aydınalp ilk müdahalesinin ardından Uşak Tıp Fakültesi ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaza sonrası araç içinden yola saçılan alkol şileleri dikkatlerden kaçmadı.

Emniyet birimleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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