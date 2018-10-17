Uşak polisinin yaptığı operasyonlar sonucu yakalanan kaçak tütünler yakılarak imha edildi.Uşak polisinin toplam 17 işyerine yaptığı operasyonlar sonucu ele geçen, Valilik Makamının olurları ile mülkiyeti Kamuya geçirilen ve imhası uygun görülen toplam 711 kilogram 753 gram sarmalık kıyılmış tütün, oluşturulan imha komisyonu tarafından yakılarak imha edildi.
Uşak’ta yakalanan kaçak tütünler imha edildi
Uşak polisinin yaptığı operasyonlar sonucu yakalanan kaçak tütünler yakılarak imha edildi.Uşak polisinin toplam 17 işyerine yaptığı operasyonlar sonucu ele geçen, Valilik Makamının olurları ile mülkiyeti Kamuya geçirilen ve imhası uygun...