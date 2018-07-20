Uşak’taki ihtiyaç sahiplerinin hiç kapanmayan bir kapıları var

Uşşak Aşevi kurulduğu günden beri kapılarını her zaman açık tutarak ihtiyaç sahiplerinin umudu olmaya devam ediyor. Uşak halkının desteğiyle yaklaşık 25 yıldır kapısına geleni geri çevirmeyen Uşşak Aşevi, çoğunluğu Afganlardan oluşan bir çok göçmenin de ihtiyaçlarını gideriyor.

Aşevi yetkilisi Metin Akdolan aşevinin 1993 yılında kurulduğunu ancak yaklaşık on yıldır Pazar nöbeti tuttuklarını söyledi. Akdoğan; “Tabi bu arada garip guraba, fakir fukara geldiği zaman eli boş dönmesin, burayı kapalı görmesin, mutlaka az çok bir ihtiyacı vardır düşüncesiyle açık tutuyoruz. Mutlaka her Pazar bir ihtiyaç sahibi aile, kişi, yoldan gelen geçen bize uğruyor, biz de ihtiyaçlarına elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz.” Dedi.

Aşevinin şu an itibariyle günlük 2 bin 800 ile 3 bin kişiye yemek çıkardığı belirten Akdolan; “ Bu yemeklerin bir kısmını 3 tane aracımız her gün farklı bölgelere dağıtıyor. İşyerine gelemeyen yaşlı, yatalak veya taze çocuğu olan kimselerin ailelerin evlerine kadar yemek götürüyoruz. Bir kısım evsiz barksız vatandaşlarımız yemeklerini burada yemeye devam ediyorlar. Diğer geri kalanlarda yemeklerini alıp evlerine götürüp aileleriyle paylaşıyorlar. Bu hizmetimiz aşevimizin kuruluşundan bu tarafa devam ediyor.

Yemek alan vatandaşlarımız içerisinde mülteci ailelerimiz de var. Mülteci ailelerin büyük çoğunluğunu Afganlı aileler teşkil ediyor, bu ailelerin evlerine gittik gönüllü ekiplerimiz aracılığıyla gördük hakikaten durumları içler acısı. Allah onlara yardım etsin, biz de elimizden geldiği kadar destek çıkmaya devam ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

Yemek hizmetinin dışında da yardım faaliyetleri organize ettiklerini vurgulayan Aktdolan, hali hazırda 135 yüksek okul öğrencisine burs verdiklerine değindi. Akdolan konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Burs isteyen öğrencilere Bunlar bize müracaat ediyorlar, araştırma ve soruşturmaları yapıldıktan sonra bizden burs almaya hak kazanıyorlar. Tabi kuruluşundan beri bu hizmetimiz devam ediyor. Bunun yanında kıyafet yardımımız var. Vatandaşlarımızın misafirlerimizin evlerinde kullanmadığı fazla eşyalarını bize getiriyorlar, bu kıyafetlerle ilgili görevli bayan arkadaşımız var o bunları tasnif ediyor. Yemek alan vatandaşlarımızdan, Uşak’a iş için gelmiş çeşitli sebeplerle gelmiş, köyden, hastaneden kıyafeti olmayan bütün ihtiyaçlı vatandaşlarımıza da kıyafet ve diğer konularda yardımcı oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.

Tabi burası vatandaşlarımızın bağışlarıyla katkılarıyla dönüyor artık vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Sağ olsunlar vatandaşlarımız duyarlı ellerinden geldiği kadar destek veriyor , destek vermeye de devam ediyor. Bu vesileyle bize inanan, bize yardım eden, destek çıkan, dua eden bütün hayırseverlerimize, vatandaşlarımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Aşevine sahip çıkıyorlar sağ olsunlar var olsunlar.”