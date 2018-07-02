UŞAK:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:02

UTAŞ Uşakspor 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek

TFF 2. Lig kura çekimleri İstanbul İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirildi.2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig’de bugün yapılan kura çekimi sonucunda UTAŞ Uşakspor 18 takımın yer alacağı 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek....

UTAŞ Uşakspor 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek
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TFF 2. Lig kura çekimleri İstanbul İstinye’deki Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirildi.

2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig’de bugün yapılan kura çekimi sonucunda UTAŞ Uşakspor 18 takımın yer alacağı 2. Lig Beyaz Grupta mücadele edecek. Aşigoların grubunda yer alan rakipleri şu şekilde; Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Demirspor, Bayrampaşa, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor, Gümüşhanespor, Hacettepe Spor, İnegölspor, Kastamonuspor 1966, Niğde Belediyespor, Keçiörengücü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor, Sarıyer.

TFF 2. Lig’de takımların oynayacağı 34 karşılaşma sonunda ilk takım direk üst lige çıkarken, 2,3,4, ve 5. sıradaki takımlar play-off oynama hakkına sahip oluyorlar. Son üç takım ise alt lige düşüyor.
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