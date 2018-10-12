UŞAK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 17:20

UTAŞ Uşakspor evinde lideri ağırlıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde lider Sancaktepe Belediyespor’u konuk edecek.TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftanın önemli maçında grupta lider durumda bulunan Sancaktepe Belediyespor yine grubun iddialı takımı UTAŞ Uşakspor...

UTAŞ Uşakspor evinde lideri ağırlıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Utaş Uşakspor evinde lider Sancaktepe Belediyespor’u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. haftanın önemli maçında grupta lider durumda bulunan Sancaktepe Belediyespor yine grubun iddialı takımı UTAŞ Uşakspor ile karşılaşacak. Grubunda 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan UTAŞ Uşakspor, Sancaktepe Belediyespor’u evinde yenerek üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Karşılaşma 1 Eylül Stadyumunda saat 15:00’de başlayacak. Karşılaşama esnasında havanın yağışlı olma ihtimali görülüyor.

Karşılaşma öncesi son hazırlığını yapan kırmızı siyahlı Uşak ekibinin hocası Hakan Şapcı; “Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile daha konsantre şekilde çıkacağımız bu karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku