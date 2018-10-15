UTAŞ Uşakspor’da yüzler gülüyor

Hafta sonu oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmasında evinde Sancaktepe Belediyespor’u yenen Uşak ekibinde yüzler gülüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın en önemli maçlarından biri olan UTAŞ Uşakspor ve Sancaktepe Belediyespor karşılaşmasının ardından Uşak’a lider olarak gelen Sancaktepe eli boş dönerken, Uşak ekibi zirve takibine bir adım daha yaklaştı. Karşılaşması sonrası, karşılaşmayı ve gelecek haftaları değerlendiren Uşak ekibinin başarılı çalıştırıcısı Hakan Şapçı Uşak’a lider gelen bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi; “Sezon başından beri iyi oynayan bir takıma sahibiz sadece gol yollarında sonuca gidemiyorduk. Bu haftada ilk yarım saatte golleri erken bulduk, sonra takım geri geçildi. Kazandık bunun için çok mutluyuz, hedefleri olan bir takımız. Amacımız bu sezon sonunda üst lige çıkmak. Taraftarımız çok iyi bu galibiyetlerin arkasında onlarında çok büyük desteği var. İnşallah bu seriyi devam ettireceğiz.”

Sancaktepe Belediyespor cephesinden ise Mustafa Uğur da maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirirken, Uşak ekibini de tebrik etti. Uğur; “Genel olarak maçın ilk dakikasında gol gelince takımın kimyası bozuldu. Normalde bu kadar açık veren ve boş alan bırakan bir takım değiliz ama, genç oyunculardan oluşan takımızı olumsuz etkiledi, panik havasına soktu. İlk yarıda girdiğimiz panikten ikinci yarı yaptığımız değişikliklerle kısmen çıktık. Fakat skor anlamında geride kaldık. Önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak bu genç çocuklarla daha iyi yerlere gelip bu çocukları Türk futbolunun içinde tutacağız" dedi.