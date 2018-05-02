Yarım asırdır süren dostluk

Uşak Lisesi’nden 1968 yılında mezun olan öğrenciler, 50 yıldır devam eden buluşmalarında eski okul günlerini andı.Uşak Lisesi’nden 1968 yılında mezun olan sınıf arkadaşları, mezuniyetlerinin 50. yıl dönümünü kutlayarak eski hatıralarını...

Uşak Lisesi’nden 1968 yılında mezun olan öğrenciler, 50 yıldır devam eden buluşmalarında eski okul günlerini andı.

Uşak Lisesi’nden 1968 yılında mezun olan sınıf arkadaşları, mezuniyetlerinin 50. yıl dönümünü kutlayarak eski hatıralarını ata şehir Uşak’ta tekrar canlandırdı. Farklı iller ve yurt dışında ikamet eden Uşaklılar yarım asır sonra tekrar bir araya geldiler, eski günleri yad etti.

Mezuniyet yıllarından tam yarım asır geçse de dünmüş gibi sınıftaki hatıralarını anlattılar. Uzun yıllar sonra bir araya gelen eski öğrenciler “her şeyin yenisi, dostun eskisi” atasözünü akıllara getirdi.

Yarım asırlık hasret gideren eski dostların hoş sohbeti duygusal anlar yaşattı.

Uşak Belediyesi Kent Park Projesi kapsamında yıkılan Uşak Lisesi eski mezunları okullarının yıkılmasından derin üzüntü duyduklarını dile getirdiler. Okul günlerinin hatıralarını anan eski sınıf arkadaşları kimi zaman okulun yıkılması üzüntüsünden duygulanıp gözleri doldu yetkililerden en azından “ Besim Atalay” adını başka bir okula vererek yaşatılmasını talep etti.