'Uyuşturucunun Kökünü Kurutmaya Kararlıyız '
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama da kamyonda narkotik arama köpeğinin verdiği tepki ile 40 g uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;
"Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan arama esnasında narkotik arama köpeğinin tepki verdiği dorsede yüklü olarak bulunan kulübenin dış cephe içerisine gizlenmiş vaziyette 70 paket halinde 40 Kilo SKUNK maddesi ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili olarak kamyon sürücüsü ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şahıs Elazığ ilinde gözaltına alınmış olup işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen iki şahıstan kamyon sürücüsüne adli kontrol hükümleri uygulanmış, diğer şahıs ise tutuklanmıştır"
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