Valı̇ Hulusı̇ Şahı̇n'ı̇n Yenı̇ Yıl Mesajı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Yaklaşmakta olan Yeni Yıl dolaysıyla mesaj yayınladı.

Valı̇ Hulusı̇ Şahı̇n'ı̇n Yenı̇ Yıl Mesajı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya Valı̇si Hulusı̇ Şahı̇n’ı̇n Yenı̇ Yıl dolaysıyla yayınladığı mesaj;
"Ülkemiz ve milletimiz için yeni hedeflere ve yeni başarılara odaklandığımız, Cumhuriyetimizin 100. yılını karşılamanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz.
Geçmişten günümüze yaşanan tüm olumsuzlukları inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimiz, bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak, birlik ve beraberliğiyle Ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sağlamanın gayreti içerisinde olacaktır.

Yeni yılda, özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birliği içinde gerçekleştireceğimiz projelerle, Malatya’nın her yönüyle bir marka kent haline gelmesi adına çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

2023 yılının tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyor; Aziz milletimizin ve Malatyalı hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum."
 

Bülten
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Başkan Çınar, 'Bütün Hemşehrilerimize Mutlu ve Huzurlu Bir Yıl Diliyorum'
Başkan Çınar, “Bütün Hemşehrilerimize Mutlu ve Huzurlu Bir Yıl Diliyorum”
Battalgazi Belediye Başkanı Güder'den Yeni Yıl Mesajı
Battalgazi Belediye Başkanı Güder’den Yeni Yıl Mesajı
Başkan Çınar, Turgut Özal Anadolu Lisesindeki 'Sıfır Atık' Eğitim Toplantısına Katıldı
Başkan Çınar, Turgut Özal Anadolu Lisesindeki ‘Sıfır Atık’ Eğitim Toplantısına Katıldı
Valı̇ Hulusı̇ Şahı̇n'ı̇n Yenı̇ Yıl Mesajı
Valı̇ Hulusı̇ Şahı̇n’ı̇n Yenı̇ Yıl Mesajı
Vali Şahin Özel Harekat Bölge Müdürlüğü İnşaat Alanında İnceledi
Vali Şahin Özel Harekat Bölge Müdürlüğü İnşaat Alanında İnceledi
Gençlere, Yüz Yüze İletişim Semineri
Gençlere, Yüz Yüze İletişim Semineri