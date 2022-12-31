Valı̇ Hulusı̇ Şahı̇n’ı̇n Yenı̇ Yıl Mesajı

Malatya Valı̇si Hulusı̇ Şahı̇n’ı̇n Yenı̇ Yıl dolaysıyla yayınladığı mesaj;

"Ülkemiz ve milletimiz için yeni hedeflere ve yeni başarılara odaklandığımız, Cumhuriyetimizin 100. yılını karşılamanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz.

Geçmişten günümüze yaşanan tüm olumsuzlukları inanç ve kararlılıkla aşan aziz milletimiz, bundan sonra da tarihsel ve kültürel birikimine sahip çıkarak, birlik ve beraberliğiyle Ülkemizin aydınlık yarınlarına katkı sağlamanın gayreti içerisinde olacaktır.

Yeni yılda, özellikle ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile iş birliği içinde gerçekleştireceğimiz projelerle, Malatya’nın her yönüyle bir marka kent haline gelmesi adına çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir.

2023 yılının tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyor; Aziz milletimizin ve Malatyalı hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum."

