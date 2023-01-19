Vali Hulusi Şahin 1. Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti

Vali Şahin, 6 bin 400 m² alan üzerinde kurulu, 50 işçinin istihdam edildiği, 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan, mutfak ve banyo sektöründe faaliyet gösteren (Cuzine İnterpak Ahşap ve Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uluğ Güler’den; fabrikanın üretim kapasitesi, fabrikada üretilen ürünler ve fabrikanın istihdama katkısına ilişkin bilgiler aldı.

Vali Şahin’e incelemeleri esnasında, 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Yaşar eşlik etti.

Vali Şahin, daha sonra 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Toplantısında; 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapılarak, gündeme ait konular görüşüldü.