Vali Hulusi Şahin 1. Organize Sanayi Bölgesini Ziyaret Etti
1. Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Vali Şahin, 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.
Vali Şahin, 6 bin 400 m² alan üzerinde kurulu, 50 işçinin istihdam edildiği, 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan, mutfak ve banyo sektöründe faaliyet gösteren (Cuzine İnterpak Ahşap ve Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uluğ Güler’den; fabrikanın üretim kapasitesi, fabrikada üretilen ürünler ve fabrikanın istihdama katkısına ilişkin bilgiler aldı.
Vali Şahin’e incelemeleri esnasında, 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Remzi Yaşar eşlik etti.
Vali Şahin, daha sonra 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı. Yönetim Kurulu Toplantısında; 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapılarak, gündeme ait konular görüşüldü.
Bülten
Bakmadan Geçme
Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantıları Sona Erdi
Tecde Mahallesi sakinlerinden Başkan Gürkan’a teşekkür
Malatya Musiki Cemiyetinden Huzurevinde Moral Konseri
Battalgazi’nin Mucit Çocuklarına Özel Etkinlik
Hırsızlık Çeteleri Çökertildi
Başkan Çınar, “Dört Yıldaki 95 Projemizin Güncel Reel Piyasa Değeri 1 Milyar 175 Milyon 651 Bin 569 ₺”