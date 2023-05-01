Vali Hulusi Şahin'in 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Hulusi Şahin'in 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Kutlama Mesajı;

“2008 Nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilen 1 Mayıs, 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir.

Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin dostluk, birlik ve beraberliğinin simgesi olarak kutladığı bayram olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum.

Bu vesileyle emekleriyle bu ülkeye değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor; emeği ve alın teri için çalışırken hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyor, Aziz Milletimizin tüm fertlerini, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

