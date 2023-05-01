Vali Hulusi Şahin'in 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü dolaysıyla Kutlama Mesajı yayınladı.

Vali Hulusi Şahin'in 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Kutlama Mesajı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı
Ak parti haber detayı resim altı

Malatya Valisi Hulusi Şahin'in 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Kutlama Mesajı;
“2008 Nisan ayında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilen 1 Mayıs, 22 Nisan 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edilmiştir. 

Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan, işçi ve emekçi kardeşlerimizin dostluk, birlik ve beraberliğinin simgesi olarak kutladığı bayram olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bu dönemde toplumumuzda dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum.

Bu vesileyle emekleriyle bu ülkeye değer katan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyor; emeği ve alın teri için çalışırken hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyor, Aziz Milletimizin tüm fertlerini, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”
 

Bülten
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Gürkan, 'Malatya'da 88 noktada konut ihaleleri yapıldı, inşaatlara başlandı'
Gürkan, “Malatya’da 88 noktada konut ihaleleri yapıldı, inşaatlara başlandı”
'Daha güçlü ayağa kalkacağız'
“Daha güçlü ayağa kalkacağız”
'Doğanşehir'imiz en güçlü şekilde ayağa kaldırılacak'
“Doğanşehir’imiz en güçlü şekilde ayağa kaldırılacak”
'Türkiye yüzyılında milletimizin desteği hayati önem taşıyor'
“Türkiye yüzyılında milletimizin desteği hayati önem taşıyor”
AK Parti'nin seçmenlere ücretsiz ulaşım kampanyasına ilk gün 2 bin 450 kişi başvurdu
AK Parti’nin seçmenlere ücretsiz ulaşım kampanyasına ilk gün 2 bin 450 kişi başvurdu
Fendoğlu, 'Malatya'mız ve esnafımız hakkettiği her türlü desteği alacaktır'
Fendoğlu, “Malatya’mız ve esnafımız hakkettiği her türlü desteği alacaktır”