Vali Hulusi Şahin'in Eşi Ebru Şahin Köy Okullarını Ziyaret Etti

Malatya Valisi Hulusi Şahin'in Eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin Köy Okullarını Ziyaret Etti.

Vali Hulusi Şahin'in Eşi Ebru Şahin Köy Okullarını Ziyaret Etti
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Valisi Hulusi Şahin’in Eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında, birleştirilmiş sınıf okutan köy okullarında görev yapan öğretmenlerin ihtiyaç alanlarını belirlemek, öğretmen ve öğrencilerle ortak etkinlikler yürütmek, onlara her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amacıyla köy okulları ziyaretlerine devam ediyor.

Bu kapsamda, Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesinde bulunan; Hatunsuyu Karaoğlan İlkokulu, Hatunsuyu Palabıyık İlkokulu ve Hatunsuyu Saray İlkokulunu ziyaret eden Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Şahin, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelerek çeşitli etkinliklere katılıp, öğrencilere kitap ve kırtasiye seti hediye etti. 

Ebru Şahin’e İlçede yaptığı eğitim ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Merkezi üyeleri eşlik ettiler.
 

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Hasan Yağmur

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