Vali Hulusi Şahin'in Regaip Kandili Mesajı

Malatya Valisi Hulusi Şahin’in Regaip Kandili Mesajı,

“İslam Aleminde üç aylar olarak bilinen rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak tanımlanan Recep, Şaban ve Ramazan aylarına bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor, Yüce Allah’a bizleri bu mübarek aylara ulaştırdığı için şükrediyoruz.

Üç ayların maneviyatına girişimizin habercisi olan Regaib Kandili, sorumluluklarımızı muhasebe etmek ve daha güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç yapmak için önemli fırsattır. Regaib, kelime anlamı olarak arzulanan, talep edilen şey anlamındadır. Müslümanların en büyük arzusu Allah’ın rızasını kazanmak ve Allah’ın rahmetine ulaşmaktır. Bu nedenle bu önemli gecede samimi bir kalple O’na yönelip, ülkemizin bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi anarak, birlik ve berberliğimizin güçlenmesine ve huzura ermeyi hep birlikte dileyelim.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, Ülkemiz ve İslam Aleminin Regaib Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”

