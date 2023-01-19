Vali Hulusi Şahin Şire Pazarı ve Buğday Pazarını Ziyaret Etti

Tarihi Şire Pazarı’nın turizme açılması, ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerin Şire Pazarında rahat bir alışveriş imkanı bulmaları amacıyla; mevcut Şire Pazarının kapalı olan giriş kapısının açılması, pazar içerisinde rekreasyon ve aydınlatma çalışmalarının yapılması konuları hakkında, Şire Pazarı esnafı ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Şahin ve beraberindeki heyet, daha sonra Buğday Pazarında incelemelerde bulundu.

Vali Hulusi Şahin, mevcut Buğday Pazarının her yönüyle artık ihtiyaca cevap vermediğini, bu nedenle de Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni Pazara taşınılması gerektiğini belirtti.

Taşınma için eski ve yeni Buğday Pazarındaki esnafın kiralama, satın alma v.b. sorunlarının da bir an önce çözüme kavuşturularak taşınma işleminin acilen gerçekleştirilmesinin sağlanmasını istedi.