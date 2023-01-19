Vali Hulusi Şahin Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfını Ziyaret Etti

Programda bir konuşma gerçekleştiren Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman, kendilerini ziyaretlerinden dolayı Vali Hulusi Şahin ve konuklara teşekkür ederek, vakfın faaliyet ve çalışmaları hakkında sunum yaparak vakfın sorun ve taleplerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Zeynel Abidin Vakfı Başkanı Celal Abbas Karaduman'a davetlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak ve burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Vali Şahin: “Bizim türbelerimiz, inanç merkezlerimiz, cemevlerimiz, camilerimiz ecdat yadigarı o manevi iklimin temayüz ettiği noktalardır ve bizim kültürümüzün kaleleridir. Bu kaleler sayesinde Türk Milli kültürünü, inancımızı geleceğe taşıyoruz. Bu sebeple bu mekânların yaşaması, bu kültürlerin yeni nesillere aktarılması lazım ve bunun için elimizden gelen her türlü imkanı sunmamız gerekir.

Yeni yetişen gençlerimiz ile ünsiyet köprüleri kurmamız, evlatlarımızın bize benzer yetişmesi lazım. Bizler Hz. peygamber sevgisi ve Ehlibeyt sevgisi ile bugünlere geldik. Hoşgörü ikliminde yetiştik ve hiç kimseyi de ötekileştirmedik. Bu coğrafyada ister Sünni, ister Alevi olsun bizim için ikisi de birdir, birbirlerinden farkları yoktur.

Önemli olan manevi iklimdir. Bunu muhafaza edelim. Çocuklarımız adına bunu sağlarsak gelecek bizim için çok parlaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Vali Şahin; Cemevi, kesimhane ve vakıf çevresinde incelemelerde bulunarak vakıf başkanı Karaduman’dan bilgiler aldı.