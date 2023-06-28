Vali Şahin'den bayram ziyaretleri

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı'nda Battalgazi Devlet Hastenesi'ni ziyaret ederek buradaki hastalar ile bayramlaştı.

Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı’nda Battalgazi Devlet Hastenesi’ni ziyaret ederek buradaki hastalar ile bayramlaştı.

Vali Hulusi Şahin, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın ve İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ile birlikte Battalgazi Devlet de ziyaret etti. Burada Battalgazi Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan ve hastane yetkilileri tarafından karşılanan Vali Şahin, hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Sağlık çalışanları ile de bayramlaşan Vali Şahin daha sonra, jandarma, emniyet ve itfaiye çalışanları ile de bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
Vali Şahin'den bayram ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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