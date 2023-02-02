Vali Şahin Firma Ziyaretlerine Devam Ediyor

Malatya Valisi Hulusi Şahin, ilk olarak Fabrika Müdürü Vedat Dertli’den fabrikanın üretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Vali Şahin’i fabrikalarında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyen Fabrika Müdürü Vedat Dertli, 27 bin m² kapalı olmak üzere 44 bin m² toplam alanda 225 personel istihdam ettiklerini, ayrıca 43 bin iğlik compak iplik fabrikası olarak yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlar ile Malatya ve ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Fabrikanın üretim tesislerini gezerek incelemelerde bulunan Vali Şahin, ilimize her anlamda hizmet eden, üretim yapan, ihracata değer katan ve istihdam olanakları sağlayan firmalarımızın her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, fabrika yönetimi ve çalışanlarına kolaylıklar diledi.