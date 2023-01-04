Vali Şahin'in Eşi Ebru Şahin'den Huzurevi'ne Ziyaret
Malatya Vali Hulusi Şahin'in Eşi Ebru Şahin, Malatya Huzurevi'ni ziyaret etti.
Vali Hulusi Şahin’in Eşi Malatya Gönül Elçileri Temsilcisi Ebru Şahin, yeni yıl münasebetiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Burak Gür ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Malatya Huzurevi'ni ziyaret etti.
Huzur Evi sakinlerinin yeni yılını kutlayan Ebru Şahin, huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti.
Huzurevi sakinleri de, Ebru Şahin ve beraberindekilere kendilerini ziyaretlerinden dolayı mutluluklarını ifade ederek teşekkürlerini ilettiler.
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