Vali Şahin Özel Harekat Bölge Müdürlüğü İnşaat Alanında İnceledi

Vali Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve TOKİ tarafından yapılan, Bulgurlu Mahallesindeki Özel Harekat Bölge Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulunarak, İnşaat Proje Müdürü Temel Özyazıcı’dan inşaat çalışmalarında gelinen son durum ve proje hakkında genel bilgiler aldı.

Fiziki gerçekleşme oranı % 85 olan, 70.000 m²’lik bir alanda, 16000 m² kapalı alana sahip ve yaklaşık 3.500 Özel Harekat Polisine hizmet verecek olan Özel Harekat Bölge Müdürlüğünde; 8 adet atış poligonu, 2 adet iniş kulesi, 2 adet depo, Özel Harekat Polislerinin tatbikat yapacağı Operasyon Köyü bulunmaktadır.

Bölgede görev yapan Özel Harekat Polislerine, bina operasyonları ve keskin nişancı eğitimleri gibi hizmet içi eğitimlerin verilebileceği Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün 2023 yılı içerisinde hizmete alınması planlanmaktadır.

Vali Şahin’e incelemelerinde, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve Malatya Özel Harekat Müdürü Şenol Özoğul eşlik ettiler.

