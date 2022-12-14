Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yaptığı açıklamada, kuru kayısı lisanslı deposunda üreticilere çeşitli kolaylıklar sağlandığını bildirdi.

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  • 14.12.2022 15:02
  • Güncelleme: 14.12.2022 23:39
Vali Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde İncelemelerde Bulundu.
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Vali Hulusi Şahin, Şire Pazarı ve Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tesislerinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin, beraberinde Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ile birlikte Şire Pazarı içerisinde yer alan iş yerlerini ziyaret ederek, esnafların sorun ve taleplerini dinledi ve pazar içerisinde yapılan çalışmaları inceledi. Vali Şahin, Şire Pazarının turizme kazandırılması, ekonomik canlılığın artırılması ve kayısı pazarının işlevinin daha da artırılması için yapılan çalışmalar konusunda, MTB Başkanı Ramazan Özcan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu ile görüş alışverişinde bulundu. Vali Şahin ve beraberindekiler Şire Pazarının ardından, lisanslı kuru kayısı depo tesislerinde incelemelerde bulundu. Vali Şahin, tesisin faaliyet ve çalışmaları hakkında Ticaret Borsası Başkanı Özcan’dan bilgi aldı.

Özcan yaptığı açıklamada, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 6 bin ton kapasiteli modern altyapıya sahip Türkiye’nin ilk kuru kayısı lisanslı deposunda üreticilere çeşitli kolaylıklar sağlandığını söyledi.

Özcan, “TMO’nun ürüne müdahale alımları yapabilmesi için mutlaka lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi gerekiyordu. Depo, faaliyetlerine geçti ve çalışmalarına devam ediyor. Kira ücretlerinin önemli bir bölümünü Tarım ve Orman Bakanlığı finanse ediyor. Laboratuvardaki işlemlerin tamamını devletimiz karşılıyor. Üreticimiz hasat dönemi bittikten sonra elindeki ürününün tamamını depoda muhafaza etme imkanı olunca imkanlardan yararlanıyor” dedi.

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Mete KURTCEBE
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