Vali Şahinden '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Hulusi Şahinin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolaysıyla yayınladığı Kutlama Mesajı;

"10 Ocak 1961’de kabul edilen ve basın çalışanlarına önemli haklar ve yasal güvence sağlayan, “212 Sayılı Kanunda” yapılan düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı dolayısıyla 10 Ocak, Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Gelişmiş toplumlarda “bağımsız basın” önemli bir güçtür. Tarafsız, ilkeli, sağduyulu, ahlaklı, özgür basın, ülkenin bütün dinamiklerini olumlu etkiler. Meselelere daha sağlıklı ve çok yönlü bakışı güçlendirir. Demokrasinin bir ölçütü de bağımsız basın ve onun yarattığı hoşgörü iklimidir.

Haber yapmak, meşakkatli bir uğraştır, ciddi bir emek gerektirir. Her an bir olayı, gelişmeyi takip etmek durumunda kalan medya takip merkezleri, gecesini gündüzüne katan çalışanlarıyla toplumu en iyi şekilde bilgilendirmek için yarışmaktadır. Bu, takdire değer bir uğraş ve çabadır.

Hayatın her alanında önemli yeri olan, basın çalışanlarımızın ve gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; kamuoyunu bilgilendirilmesine ve doğru yönlendirilmesine katkı sağlayan ve bu anlamda hayati rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum."