Vali Şahinden '10 Ocak İdareciler Günü' Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Hulusi Şahinin “10 Ocak İdareciler Günü” dolaysıyla yayınladığı Kutlama Mesajı;

"10 Ocak 1971’de mülki idare amirleri sınıfının ihdası için yapılan ilk mesleki toplantı esas alınarak Türk İdareciler Derneği’nin 1978’deki genel kurulunda 10 Ocak günü “İdareciler Günü” olarak kabul edilmiştir. Mülki idare mensupları arasında dayanışmanın sağlanması ve bu mesleğe emek vermiş büyüklerin hatırlanması bakımından özel ve anlamlı bir gün olan 10 Ocak, aynı zamanda Aziz Vatandaşlarımıza nasıl daha iyi hizmet sunulabileceğine dair fikirlerin istişare edilmesine fırsat veren bir gündür.

Milletimizin birliği, bütünlüğü, refahı ve güvenliği için üstün bir görev bilinciyle hareket eden, devleti ve hükümeti temsil sıfatıyla vatandaşın canının ve malının korunması için her türlü güvenlik önlemini alan, halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını devlet adına tespit edip, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapan devletin temel yapı taşları Mülki İdare Amirlerimizin meslek camiasındaki sorunlarının dile getirilmesi amacıyla 10 Ocak İdareciler Günü, dayanışma, hatırlama ve meslekî misyonun canlı tutulması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bizler, “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” düsturu ile, Ülkesine ve insanlarına hizmet etme bilinciyle çalışan Mülki İdare Amirleri olarak, devleti ve hükümeti temsil ederken sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini de temsil etmekte, devletle vatandaşlarımız arasındaki sevgi ve güven bağlarını da güçlendirmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir köşesinde gece gündüz demeden halkın hizmetinde olan; devletimizle vatandaşımız arasındaki bağı kuvvetlendirerek ülkemizin gelişmesi için büyük fedakârlık ve çalışma azmiyle görev yapan; milletimizin huzuru, refahı ve devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle halen çalışan veya emekli olmuş bu onurlu camianın mensubu olan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Gününü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte nice sağlıklı ve huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyor, ebediyete intikal eden mülki idare amirlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."