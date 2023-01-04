Vali Şahinden Taziye Mesajı
Malatya Valisi Hulusi Şahin, Konya Adana yolunda meydana gelen kaza da Şehit olan hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Harun Uğur için taziye mesajı yayınladı.
Malatya Valisi Hulusi Şahin'in Taziye Mesajı,
"Malatya nüfusuna kayıtlı P. Asb. Kd. Çvş. Harun Uğur 04. 01. 2023 tarihinde Konya Adana yolu üzerinde, askeri araçla seyir halinde iken yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olmuştur.
Şehidimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehidimizin ruhu şad olsun. "
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