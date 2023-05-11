Van'da 14 organizatör tutuklandı

Van'da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 kişi tutuklandı.

Van'da 14 organizatör tutuklandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yaptığı tespit edilen 13 organizatör şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen çalışmalarda 6 organizatör şahıs suçüstü yakalanarak tutuklanmış, devam eden çalışmalarda; 9 Mayıs 2023 tarihinde 7 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 organizatör şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli makamlara çıkarılan 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 10 Mayıs 2023 tarihi itibariyle çalışmalar sonucunda toplam 2 organizatör şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış 10 organizatör şahıs tutuklanmıştır” denildi.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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