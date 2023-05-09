Van Gölü'nün el değmemiş koyları göz kamaştırıyor

Van Gölü’nün güneyinde bulunan maviyle yeşilin buluştuğu noktalardan biri olan Reşadiye, 9 kilometrelik kumsalıyla turizm açısından gelişmeye açık bir bölge olarak dikkati çekiyor. Tatvan ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Yelkenli köyü bölgeleri henüz yeterince keşfedilmemiş doğaya ve koya sahipken, vatandaşlar ise buralara gitmek için zorlu bir yol gitmesi gerekiyor.

Vatandaşlardan Mücahit Tarlan, bu koyun turizm açısından önemli bir yer olduğunu ve yetkililerin bir an önce koyu tanıtma konusunda desteklerini beklediklerini ifade etti.