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12 Ekim 2018 Cuma 18:58

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürlüğü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle sürdürülen Sosyal Uyum Programı...

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdürlüğü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle sürdürülen Sosyal Uyum Programı kapsamında 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 33 Suriye uyruklu çocukla 12 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı toplamda 45 çocuğa yönelik Van’ın tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini görüp tanımaları amacıyla bir gezi düzenlendi. Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı Van Temsilciliğinin desteğiyle düzenlenen geziyle ilgili bilgi veren Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Van İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, bu tür faaliyetlerle amaçlarının kız çocuklarının okullaşma oranlarının artmasına katkıda bulunmak, yabancı uyruklu çocuklarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocukların sosyal ve kültürel olarak birbirlerine entegre olmalarını ve çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerini sağlamak olduğunu belirterek, ara vermeksizin bu tür programların tertip edilmesine devam edileceğini ifade etti.
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