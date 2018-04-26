2017 ölüm nedeni istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, 2017 yılında ölümlerin yüzde 39,7’sinin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı ortaya çıktığını belirtti.

TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun tarafından yapılan açıklamaya göre; “Türkiye’de ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2017 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 39,7’sini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu; yüzde 19,6 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 12 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

“Van’da ölümler en çok dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı”

Bölge illerinin ölüm nedenlerine değinen Coşğun, “Van’da 2017 yılı içerisinde dolaşım sistemi hastalıklarından 927 kişi (yüzde 30,2) hayatını kaybederken, 695 (yüzde 22,6) kişi ile iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ve 377 (yüzde 12,3) kişi ise solunum sistemi hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Muş’ta 2017 yılı içerisinde dolaşım sistemi hastalıklarından 438 (yüzde 34,3) kişi hayatını kaybederken, 264 (yüzde 20,7) kişi ile iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ve 138 (yüzde 10,8) kişi ise solunum sistemi hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Bitlis’te 2017 yılı içerisinde dolaşım sistemi hastalıklarından 370 (yüzde 36) kişi hayatını kaybederken, 204 (yüzde 19,8) kişi ile iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ve 139 (yüzde 13,5) kişi ise solunum sistemi hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti. Hakkari’de 2017 yılı içerisinde dolaşım sistemi hastalıklarından 206 (yüzde 36) kişi hayatını kaybederken, 99 (yüzde 17,3) kişi ile iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden ve 53 (yüzde 9,3) kişi ise solunum sistemi hastalıklarından dolayı hayatını kaybetti” olduğunu belirtti.