50 yıl sonra kanalizasyona kavuştular

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Caddesi 2. Sokak üzerindeki esnaf 50 yıl sonra ilk kez kanalizasyona kavuştu.Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, altyapı çalışmalarında büyük...

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar sonucunda Cumhuriyet Caddesi 2. Sokak üzerindeki esnaf 50 yıl sonra ilk kez kanalizasyona kavuştu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, altyapı çalışmalarında büyük başarılara imza atıyor.Van kent merkezinde yıllardır altyapısı bulunmayan sokağa 50 yıl sonra ilk kez kanalizasyon hattı çekildi. Ekipler 50 santimetrelik beton kaplı sokakta çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Kepçeler kazı yapamayınca devreye beton kırıcılar girerek, kanalizasyon sorunu çözüme kavuşturuldu.

Cumhuriyet Caddesi 2. Sokakta bulunan esnaf, bugüne kadar büyük zorluklar yaşamalarına rağmen, sesleri bugün kadar duyulmadı. İlk kez kanalizasyonun gelmesini sevinçle karşılayan esnaflar, yapılan hizmetin kendilerini memnun ettiğini belirttiler.

Esnaflardan Ömer Şeker, yapılan çalışmalardan ve bu sıkıntının giderilmesinden dolayı Vali ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve ekibine teşekkür etti.