56 kaçak şahıs bir minibüste yakalandı

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde kapan atılarak durdurulan minibüste 56 kaçak şahıs yakalanırken, sürücü ise gecenin karanlığından faydalanarak kaçtı.

Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, seyir halindeki 68 KC 524 plakalı 14 yolcu taşıma kapasiteli minibüsü, Ünseli Mahallesi’nde durdurmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan ve kapan atılarak durdurulan minibüste 48 Afganistanlı, 5 Pakistanlı ve 3 Bangladeşli olmak üzere toplam 56 kaçak şahıs yakalandı. Yurda kaçak yollarla giren şahıslar, yasal işlemlerinin ardından Van’a gönderilirken, gecenin karanlığından faydalanarak kaçan sürücünün yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.