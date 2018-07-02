Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan ikinci el açık oto pazarında yaz hareketliliği başladı.

Tuşba Galericiler Sitesinde bulunan açık oto pazarında seçim sonrası yaz hareketliliği yaşanıyor. Pazarda ikinci el satışlarında gözle görülür artış yaşanırken, bu durum otomobil alım satım yapanların yüzünü güldürdü. Pazara araç satmaya gelen vatandaşlar, ellerindeki otomobilleri satarak pazardan mutlu şekilde ayrıldı.

Pazara sabah getirilen ikinci el araçlar öğle saatlerine kadar alıcı bulurken, yaşanan hareketlilik ise alım satım yapan vatandaşı sevindirdi.

“Piyasa gayet hareketli”

İzmir’den aldığı aracı Van’da satan Oktay Adıyan isimli vatandaş, daha öğle olmadan pazara getirilen araçların satıldığını belirtti. İlkbahar ve yaz aylarında satışlarda hareketlilik olduğunu ifade eden Adıyan, “İkinci el aracımı pazara getirdim. Şu an pazarın da durumuna bakıyorum. Ülkede ‘kriz var’ diyorlar, ama kriz diye bir şey de yok. Alım satım ticareti de gayet güzeldir. Daha öğle olmadan pazarda araba kalmadı. İlkbaharda araç satışları başlarken, sonbahar aylarında düşer. İlkbahar ve yaz ayları başlangıcında hareketlilik çok iyi” dedi.

Araç fiyatlarını yüksek bulduğunu belirten Muzaffer Dilek isimli alıcı ise durumu iyi olan vatandaşın sıfır araç aldığını, durumu iyi olmayan vatandaşın da ikinci el araç baktığını dile getirdi. İkinci el araç satışlarının satıcılar için iyi, ancak alıcılar için kötü olduğunu söyleyen Dilek, “Sabah 06.00’dan bu yana güneşin altında gezinip duruyorum. Şu an kim 5 lira daha aşağı verir diye geziniyoruz. 24 bine satılan bir araca baktım. Satıcı 24 bin TL dedi, ben ise 22 bin TL’ye istedim, ama aracı satmadı. Bizler de ayağımızı yerden kaldıracak bir araç bakıyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde 2012 model aracı 32 bin liraya satarken, başka bir 2012 model aracı 40 bin liraya alamadığını ifade eden Kadir Öz de fiyatların yüksek olduğunu savundu.